Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как русский флот спас США от интервенции Британии во время Гражданской войны

Как русский флот спас США от интервенции Британии во время Гражданской войны

Осенью 1863 года жители Нью-Йорка и Сан-Франциско наблюдали картину, которую ещё за год до того сочли бы фантастикой: на рейдах двух главных американских портов встали две русские военные эскадры.

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