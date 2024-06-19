Аналитик Шнейдерман спрогнозировал рост юаня в ближайшие недели

По его словам, на ослабление повлияли санкции в отношении Мосбиржи Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT о факторах, влияющих на курс юаня, а также спрогнозировал рост операций с китайской валютой.