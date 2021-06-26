Новый «лямбда»-штамм коронавируса нашли в Бразилии

Медики нашли новый опасный вариант коронавируса на юге Бразилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование бразильских ученых под руководством Присцилы Уинк, научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри.