В двух последних матчах грозненский «Ахмат» пропустил решающие голы на последних минутах – речь об игре группового этапа Кубка России с московским «Динамо» (1:2) и 11‑го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).
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