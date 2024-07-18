Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE

Проведение российской специальной военной операции (СВО) на Украине дало толчок развитию новых вооружений и тактик их применения, равного которому не было со времён Второй мировой войны.
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