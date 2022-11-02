В 2022 году россияне чаще всего покупали автомобили марок KIA, Hyundai и LADA

Специалисты СберАвто и СберСтрахования проанализировали сделки по покупке и страхованию машин за 10 месяцев 2022 года и выяснили, какие авто пользователи покупали онлайн чаще всего, и для владельцев каких легковых машин пригодился полис КАСКО.