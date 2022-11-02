Газета.ру

7 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Может быть не свет им выключить, а самих попросить на выход?Два министра оста...
  • Николай Галыгин
    Насмешил,мер,а где взять энергию для т.пушек на генераторах много не нагреешь топлива не хватит. Запасался бы сразу в...Мэр Кличко сообщи...
  • Zoia Goldshtab
    Петух сдулся.......Рейтинг доверия М...

В 2022 году россияне чаще всего покупали автомобили марок KIA, Hyundai и LADA

В 2022 году россияне чаще всего покупали автомобили марок KIA, Hyundai и LADA

Специалисты СберАвто и СберСтрахования проанализировали сделки по покупке и страхованию машин за 10 месяцев 2022 года и выяснили, какие авто пользователи покупали онлайн чаще всего, и для владельцев каких легковых машин пригодился полис КАСКО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх