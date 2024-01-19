Богомаз: в Брянской области на нефтебазу упал боеприпас с БПЛА

В городе Клинцы Брянской области на территорию нефтебазы упал боеприпас, который нес украинский беспилотник, подавленный средствами РЭБ ВС РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
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