Рафаиль Шайдуллин: «Тукай с его «Не уйдем!» подхватил идею Каюма Насыри»

Почему Каюм Насыри был уверен, что татары должны знать русский язык? Полемизировал ли он с Марджани? Сколько у него было жен? Почему он так и не дал себя сфотографировать? Об этом и многом другом в день 200-летия ученого-просветителя «Татар-информу» рассказал заведующий Центром энциклопедистики ИТЭР Рафаиль Шайдуллин.