«Не верят в байки о салфетках»: жители микрорайона Московский в Краснодаре жалуются на фекальные потопы

«Не верят в байки о салфетках»: жители микрорайона Московский в Краснодаре жалуются на фекальные потопыЖитель микрорайона Московский в Краснодаре записали видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину.
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