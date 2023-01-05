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Франция пытается усидеть на двух стульях: в Париже прокомментировали решение о передаче танков Киеву

Франция пытается усидеть на двух стульях: в Париже прокомментировали решение о передаче танков Киеву

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг, 5 января, в эфире телеканала LCI заявила, что Франция считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, но не полагает, что поставки Киеву танков, обещанные президентом республики Эмманюэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта.

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