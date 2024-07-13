Стариков: НАТО готовит Украину к «гибридному генеральному сражению»

Sergiy Che

«Высказывание Салливана – «решительным и переломным». А переломным что может быть в войне? Или победа в решающей битве на поле боя или..." © - Вспоминается как во времена Совка Хрущ, будучи у власти обещал "перелом который приведёт к построению коммунизма в одной отдельно взятой стране к 1980г. Тогда же в СССР по ТВ покажут последнего попа! А перед этим Савецкий Союз во всём догонит и перегонит Амэрику! Уря товарищи - уря!!" Нынешний Пиндостан с сателлитами всё больше чем то напоминает Совок того периода - у самих в стране была жопа даж с хавкой в магазинах - одни кукурузные хлопья и кукурузные палочки". В Новочркасске работяг расстреливали, которые посмели требовать в магазины мяса, но "вот-от-от-от должны догнать и перегнать..." всех гадких капитализдов... Народ сразу стал сочинять частушки в стиле: - "Мы Америку догнали по удоям молока. А по мясу мы отстали - х...й сломался у быка!" Мне оная частушка почему то сразу вспомнилась, при прочтении заявы Салливана о "решительно - переломном" событии энтим летом... )))