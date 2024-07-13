Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стариков: НАТО готовит Украину к «гибридному генеральному сражению»

Стариков: НАТО готовит Украину к «гибридному генеральному сражению»

Украина в августе-сентябре предпримет наступление, которое приведёт к «генеральному сражению», определяющему дальнейший ход конфликта.

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Sergiy Che
«Высказывание Салливана – «решительным и переломным». А переломным что может быть в войне? Или победа в решающей битве на поле боя или...&quot;  ©  -   Вспоминается как во времена Совка Хрущ, будучи у власти обещал &quot;перелом который приведёт к построению коммунизма в одной отдельно взятой стране к 1980г. Тогда же в СССР по ТВ покажут последнего попа!  А перед этим Савецкий Союз во всём догонит и перегонит Амэрику! Уря товарищи - уря!!&quot;    Нынешний Пиндостан с сателлитами всё больше чем то напоминает Совок того периода - у самих в стране была жопа даж с хавкой в магазинах - одни кукурузные хлопья и кукурузные палочки&quot;. В Новочркасске работяг расстреливали, которые посмели требовать в магазины мяса, но &quot;вот-от-от-от должны догнать и перегнать...&quot; всех гадких капитализдов...   Народ сразу стал сочинять частушки в стиле: - &quot;Мы Америку догнали по удоям молока. А по мясу мы отстали - х...й сломался у быка!&quot;   Мне оная частушка почему то сразу вспомнилась, при прочтении заявы Салливана о &quot;решительно - переломном&quot; событии энтим летом... )))
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