Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 508 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    кому надо  знают,как денацификацию проводить и она идёт уже полным ходом.Ненависть к русск...
  • Roman Роман
    Вот к чему привели Горбачев и Ельцин.И еще не известно что за беда ждет россиян в ближайшие 10 лет.Самое плохое в это...Ненависть к русск...
  • Владислав Владислав
    Статья интересная, но анализ неполный.Ненависть к русск...

Мне одному кажется, что ХАМАС сотрудничал с кем-то из властей Израиля?

Мне одному кажется, что ХАМАС сотрудничал с кем-то из властей Израиля?

В самом деле, друзья, давайте задумаемся над простым фактом. В 2010 году Израиль, зная за месяц о гуманитарном турецком конвое в Сектор Газа, не нашёл ничего лучше, напасть силами спецназа на корабли, убить там 10 человек и найти два (!) пистолета без патронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх