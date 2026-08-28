Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши населению, а сказать правду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна набраться мужества, не снимать с себя вину, не сваливать ответственность на других после его критики в адрес России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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