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ИА Регнум

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Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши населению, а сказать правду

Захарова призвала Пашиняна не вешать лапшу на уши населению, а сказать правду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна набраться мужества, не снимать с себя вину, не сваливать ответственность на других после его критики в адрес России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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