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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области в летних оздоровительных лагерях отдохнули более 28 тысяч детей

В Рязанской области в летних оздоровительных лагерях отдохнули более 28 тысяч детей

Всего было проведено 299 профильных смен спортивной, творческой, волонтёрской, патриотической и экономической направленности, а также смены «Движения Первых», «Юный пожарный», «Орлята России».

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