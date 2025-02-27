В горах Сочи продают канатную дорогу

В горах Сочи продают канатную дорогуРосимущество в Краснодарском крае объявило о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, входящих в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор»».