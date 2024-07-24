Пожары на Ставрополье увеличились на 58% в текущем году

Свыше 3311 пожаров зарегистрировано на Ставрополье в текущем году, что на 58% больше чем в 2023 году, заявил первый замначальника Противопожарной службы края Игорь Белоусов, 24 июля на брифинге в правительстве региона.
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