Кинокомпанию, снявшую «Мастера и Маргариту», ограничат в госфинансировании

Компания “Марс медиа”, ответственная за создание фильма “Мастер и Маргарита”, лишится права на государственное финансирование из-за бегства режиссера Михаила Локшина из России и его поддержки Вооруженных Сил Украины после премьеры картины, сообщает телеграм-канал Mash.
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