Кинокомпанию, снявшую «Мастера и Маргариту», ограничат в госфинансировании

Компания “Марс медиа”, ответственная за создание фильма “Мастер и Маргарита”, лишится права на государственное финансирование из-за бегства режиссера Михаила Локшина из России и его поддержки Вооруженных Сил Украины после премьеры картины, сообщает телеграм-канал Mash.