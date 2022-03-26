По 8012 рублей уже сейчас выдают россиянам - что надо сделать

Приятную денежную выплату могут прямо сейчас получить россияне. Денежные суммы в размере 8012 рублей выдают гражданам при соблюдении определенных условий.
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