Залетает даже в блиндажи: Бойцы раскрыли козыри дрона «Князь Вандал Новгородский»

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН), применяемый подразделениями группировки войск «Центр», стал настоящей головной болью для противника именно там, где обычные радиоуправляемые аппараты пасуют.
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