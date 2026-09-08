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Мировое обозрение

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Залетает даже в блиндажи: Бойцы раскрыли козыри дрона «Князь Вандал Новгородский»

Залетает даже в блиндажи: Бойцы раскрыли козыри дрона «Князь Вандал Новгородский»

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН), применяемый подразделениями группировки войск «Центр», стал настоящей головной болью для противника именно там, где обычные радиоуправляемые аппараты пасуют.

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