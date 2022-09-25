США сообщили, что продолжат поставлять Тайваню оружие

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью каналу Fox News о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат поставлять Тайваню вооружение для защиты своей территории.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил в интервью каналу Fox News о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат поставлять Тайваню вооружение для защиты своей территории.
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