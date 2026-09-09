Эксперты проверят переписку арестованного айтишника с душевнобольным террористом

Прокуратура отправила на доследование дело IT-специалиста Дениса Ващука* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который привлекается к уголовной ответственности за финансирование терроризма, выразившегося в переводе 700 рублей психически нездоровому москвичу .