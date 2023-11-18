АиФ: Ученые из США выявили ошибочный способ измерения артериального давления

По результатам последнего исследования ученые из Университета штата Огайо (США) пришли к выводу, что миллионы людей могли быть неверно диагностированы с гипертонией вследствие неправильной позы во время измерения артериального давления.
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