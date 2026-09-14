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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» чаще всех в РПЛ использует российских игроков, «Спартак» и «Зенит» – реже всех

« Локомотив » чаще всех в РПЛ задействует на поле российских футболистов. В сезоне-2026/27 россияне провели 82,8% игровых минут в составе железнодорожников, что является самым высоким процентом в лиге.

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