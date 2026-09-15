Соседи избили и расстреляли мужчину из-за громкой музыки на даче в Крыму

www.globallookpress.com/Belkin Alexey Мужчина получил семь огнестрельных ранений из-за того, что у него на даче под Симферополем слишком громко играла музыка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Любовница и яд: н...
- Исчезли даже спаг...
- ЛЛ Маск: ИИ несет в ...
А которые бандиты с оружием, очевидно, понаехавшие, которых наша полиция боится пуще огня... Печально... Где законы России?