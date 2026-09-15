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Соседи избили и расстреляли мужчину из-за громкой музыки на даче в Крыму

Соседи избили и расстреляли мужчину из-за громкой музыки на даче в Крыму

www.globallookpress.com/Belkin Alexey Мужчина получил семь огнестрельных ранений из-за того, что у него на даче под Симферополем слишком громко играла музыка.

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