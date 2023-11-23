«Простите, я больше так не буду»: почему от Шарлота отвернулись близкие и коллеги

В Россию вернулся широко известный в узких кругах Эдуард Валерьевич Шарлот. Тот самый эксцентричный юноша, который уезжал из страны громко хлопнув дверью, сжег свой паспорт на камеру, потом с началом палестино-израильского конфликта отрезал себе пейсы.
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