«Простите, я больше так не буду»: почему от Шарлота отвернулись близкие и коллеги

В Россию вернулся широко известный в узких кругах Эдуард Валерьевич Шарлот. Тот самый эксцентричный юноша, который уезжал из страны громко хлопнув дверью, сжег свой паспорт на камеру, потом с началом палестино-израильского конфликта отрезал себе пейсы.