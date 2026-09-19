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5-летний мальчик пострадал из-за наезда курьера на электросамокате

5-летний мальчик пострадал из-за наезда курьера на электросамокате

В Обнинске следователи СК выясняют обстоятельства наезда электросамокатчика на пятилетнего мальчика. По предварительным данным, 18 сентября 26-летний курьер службы доставки ехал на электросамокате в пешеходной зоне на улице Табулевича.

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