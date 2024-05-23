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«Самое большее – 4 рубля». Как Сталин освободил рубль от доллара

«Самое большее – 4 рубля». Как Сталин освободил рубль от доллара

«Самое большее – 4 рубля». Как Сталин освободил рубль от доллара Золотой червонец «Сеятель» 1923 года В России регулярно поднимают тему освобождения от долларовой зависимости, создания единой валюты БРИКС.

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Комментарии
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Юрий Ded
Господин писака хватит врать . Надоели вы со своей брехнёй как горькая редька . Иосиф Виссарионович не мог = освободить = рубль от зависимости доллара  поскольку только в 1972-74 все государства в международных расчётах перешли на доллар и прекратили прямой расчёт в нац валюте . А ту сову которую вы тут пытаетесь = натянуть на голобус = из указа Сталина о расчётах с США по поставкам после воны за поставки помощи . К стати Сталин не только не заплатил но и потопил всю технику поставленную в СССР во время войны по договору о лендлизинге . Историю знать надо . Хотя автор явно коммунист нового пошиба и врать и коверкать факты ему как манна небесная .
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17 час.
Юрий Ильинов
Летом 1944 года в США было подписано Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар стал единственной мировой резервной валютой.                                                     https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43810651985/Istoriya-dollara-ot-musornoy-valyutyi-do-glavnoy-rezervnoy-i-o-t?utm_referrer=mirtesen.ru
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