«Самое большее – 4 рубля». Как Сталин освободил рубль от доллара

Юрий Ded

Господин писака хватит врать . Надоели вы со своей брехнёй как горькая редька . Иосиф Виссарионович не мог = освободить = рубль от зависимости доллара поскольку только в 1972-74 все государства в международных расчётах перешли на доллар и прекратили прямой расчёт в нац валюте . А ту сову которую вы тут пытаетесь = натянуть на голобус = из указа Сталина о расчётах с США по поставкам после воны за поставки помощи . К стати Сталин не только не заплатил но и потопил всю технику поставленную в СССР во время войны по договору о лендлизинге . Историю знать надо . Хотя автор явно коммунист нового пошиба и врать и коверкать факты ему как манна небесная .