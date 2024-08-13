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Царьград

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Прямая реклама алкоголя: в Госдуме выступили за запрет "детского шампанского"

Прямая реклама алкоголя: в Госдуме выступили за запрет "детского шампанского"

Утверждается, что такое название имеет прямое отношение к алкоголю, что недопустимо в детской среде.Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за запрет так называемого "детского шампанского".

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