Работник кода: как искусственный интеллект может помочь в смене профессии

Широкое распространение ИИ-технологий привело к появлению новых возможностей для трудоустройства тех из нас, кто испытывает сложности с поиском работы, а также для приобретения первичного трудового опыта.
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