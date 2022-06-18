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Пэйтон Притчард: «Хочу доказать, что заслуживаю игровое время в каждом матче»

Разыгрывающий «Бостона» Пэйтон Притчард (24 года, 185 см) поделился планами на нынешнее межсезонье после поражения от «Голден Стэйт» (2-4) в финале НБА.

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