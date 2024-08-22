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Зеленский расширил санкции против Пушилина и Шария

Зеленский расширил санкции против Пушилина и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции в отношении 13 физических и 13 юридических лиц, в том числе руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и украинского журналиста Анатолия Шария.

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