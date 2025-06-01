Вильфанд: для регионов Арктики июнь 2025 года будет очень теплым

Практически на 80% территорий России июнь будет очень теплым, а в пяти регионах температуры превысят среднемноголетние нормы, в том числе и в Арктической зоне, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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