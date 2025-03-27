Юрист раскрыл, почему ГАИ стала штрафовать водителей за замену колеса на обочине

Весенний период традиционно превращает дороги в настоящее испытание для автомобилистов. Под слоем растаявшего снега притаились скрытые опасности — выбоины, трещины, строительный мусор, острые металлические предметы.
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