Эксперт назвал три причины приостановки выплаты пенсии в России

Николай Гынгазов/ТАСС Выплату пенсии могут приостановить, если россиянин не получал ее полгода, не прошел в нужное время медицинское переосвидетельствование или не предоставил документы, подтверждающие его обучении в вузе.
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