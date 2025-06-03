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Эксперт назвал три причины приостановки выплаты пенсии в России

Эксперт назвал три причины приостановки выплаты пенсии в России

Николай Гынгазов/ТАСС Выплату пенсии могут приостановить, если россиянин не получал ее полгода, не прошел в нужное время медицинское переосвидетельствование или не предоставил документы, подтверждающие его обучении в вузе.

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