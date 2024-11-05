В Санкт-Петербурге женщина оттаскала за волосы сотрудницу пункта выдачи заказов за перерыв на обед

Неадекватная фанатка интернет-шопинга избила работницу пункта выдачи заказов. На записи видно, как дама с собачкой, значительно превышая весовую категорию своей жертвы, сначала головой ударяет сотрудницу о стену, а позже, схватив за волосы, кидает ее на асфальт.