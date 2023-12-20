Где на ДВ оливье съесть дешево: считаем индекс новогоднего салата

2023 год вышел богатым на события, а также на непрерывный рост цен. Чтобы вычислить стоимость потребительских товаров к концу года, ИА PrimaMedia воспользуется старым добрым методом индекса оливье, который уже долгие годы помогает отслеживать цены на продукты.