Где на ДВ оливье съесть дешево: считаем индекс новогоднего салата

2023 год вышел богатым на события, а также на непрерывный рост цен. Чтобы вычислить стоимость потребительских товаров к концу года, ИА PrimaMedia воспользуется старым добрым методом индекса оливье, который уже долгие годы помогает отслеживать цены на продукты.
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