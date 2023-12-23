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  • svetlana
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать елочные игрушки и гирлянды

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать елочные игрушки и гирлянды

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать елочные игрушки и гирлянды Алёна ЮрьеваНовогодние праздники наполняют наш дом теплом и радостью, но неправильно выбранные украшения могут подпортить настроение и даже создать опасность.

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