В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать елочные игрушки и гирлянды Алёна ЮрьеваНовогодние праздники наполняют наш дом теплом и радостью, но неправильно выбранные украшения могут подпортить настроение и даже создать опасность.
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