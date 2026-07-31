На севере Приангарья продолжают тушить два пожара

В Иркутской области продолжают тушить два крупных пожара на севере, возникших еще 28 июля. Это пожар на площади 112 гектаров в Бодайбинском районе, который находится в зоне авиационного реагирования, и пожар в Катангском районе на площади 2,3 тысячи гектаров – в зоне контроля.