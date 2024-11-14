Что такое «ленивый макияж»: 5 нужных средств для тех, кто не любит долго краситься Алёна Юрьева Не всегда есть желание проводить перед зеркалом по несколько часов, особенно когда утро начинается с нехватки времени.
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