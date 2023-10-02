В ВСУ заявили о повреждении на Украине объектов критической инфраструктуры

В части Херсонской области, контролируемой Киевом, получили повреждение объекты критической инфраструктуры, заявила 2 октября в эфире телеканала «Рада» Наталия Гуменюк, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг».
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