Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    В России давно отрыта зона  " G " для полетов беспилотников до высоты в 150 м, и по особому распоржению до 450м. РВСНПутин дал поручен...
  • Михаил Еграшин
    Т.е. сбивать совсем перестанут: вдруг гражданский?Путин поручил реш...
  • Леонид Рыбаков
    А ЧТО В ЕВРОПЕ ИЗМЕНИЛОСЬ -ТОЛЬКО ТО ЧТО ПРЕДАТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ ...ПРАВДА ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ  ПРЕДАТЕЛЕЙ ПРИ ВЛАСТИИсторики впервые ...

SciAdv: соединение EBC-46 делает ВИЧ уязвимым для иммунотерапии

SciAdv: соединение EBC-46 делает ВИЧ уязвимым для иммунотерапии

Американские ученые Стэнфордского университета обнаружили, что соединение EBC-46, ранее известное своими противораковыми свойствами, демонстрирует огромный потенциал в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх