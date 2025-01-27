SciAdv: соединение EBC-46 делает ВИЧ уязвимым для иммунотерапии

Американские ученые Стэнфордского университета обнаружили, что соединение EBC-46, ранее известное своими противораковыми свойствами, демонстрирует огромный потенциал в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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