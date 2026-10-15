В Германии заговорили об отказе от поддержки Украины! Главный спонсор устал платить за незалежных. Немцы массово разочаровываются в Украине и больше не желают финансировать Киев из-за коррупционных скандалов и затянувшихся реформ.
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