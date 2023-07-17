Крымская газета

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Захарова: решение об атаке на Крымский мост принималось при поддержке американских и британских спецслужб

Захарова: решение об атаке на Крымский мост принималось при поддержке американских и британских спецслужб

Атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

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