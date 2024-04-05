Следователями СК задержан мужчина, заказавший убийство бизнесмена в Норильске 23 года назад

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2001 году по факту убийства в городе Норильске местного бизнесмена.
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