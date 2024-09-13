Алаудинов рассказал о замеченных в Курской области бойцах «Азова»

Российские военнослужащие фиксировали в Курской области бойцов подразделений «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России).
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