Аргументы недели

98 650 подписчиков

«Трезвость – норма жизни»

«Трезвость – норма жизни»

16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством». Этот день считается началом антиалкогольной кампании в СССР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх