Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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NVIDIA сообщила о присутствии в списке санкций GeForce RTX 4090 и отсутствии в нём Израиля

NVIDIA сообщила о присутствии в списке санкций GeForce RTX 4090 и отсутствии в нём Израиля

Первой реакцией фондового рынка на вчерашнее появление новых экспортных ограничений США в адрес Китая стало снижение курса акций NVIDIA на максимальную величину за день с начала текущего года, но торговая сессия к закрытию в итоге ограничилась снижением на 4,68 %.

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