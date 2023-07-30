Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

38-летний Вавринка впервые за 4 года вышел в одиночный финал ATP, впервые за 2 вернется в топ-50

Трехкратный чемпион «Шлемов» Стэн Вавринка, в субботу в Умаге обыгравший Лоренцо Сонего 6:3, 6:4, вышел в 31-й одиночный финал на уровне ATP и первый – почти за четыре года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх