Аэропорты в провинциях ДФО предлагают объединить в одну структуру

Малые аэропорты Дальневосточного федерального округа предложили объединить под эгидой одного предприятия – такую инициативу высказала единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», сообщает Telegram-канал «БАМ»Речь идет о 57 малых аэропортов, которые находятся в ведении федеральных казенных предприятий.
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