В Астрахани мигрантке грозит 20 лет за попытку помочь другу избавиться от долгов

Оперативники уголовного розыска отдела полиции Трусовского района Астрахани совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы городского УМВД задержали 37-летнюю уроженку Узбекистана с 55 свертками подозрительного вещества.
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